新股專輯：奧園有份投資！中國文旅申港上市
2020年04月19日 15:01
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中國文化旅遊物業開發商中國文旅集團向聯交所遞交主板上市申請，國泰君安為獨家保薦人。
值得留意的是，中國房地產商中國奧園(03883)持有該公司28%股權，並與公司訂立多項交易，包括為奧園旗下位於英德的主題樂園、部分酒店項目提供管理服務。奧園集團總裁助理兼戰略投資中心總監阮永曦為該公司的非執行董事。
中國文旅集團2019年全年純利1.04億元人民幣(下同)，按年增長43.79%；收入按年上升1.19倍至7.35億元，其中80.7%來自銷售度假物業。
公司是次集資所得，將用於度假物業發展項目的建築成本；改善及升級旗下物業的設施家具及裝置；土地的開發及建築；一般營運資金。
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