新股專輯：奧園有份投資！中國文旅申港上市

中國文化旅遊物業開發商中國文旅集團向聯交所遞交主板上市申請，國泰君安為獨家保薦人。

中國文旅集團2019年全年純利1.04億元人民幣(下同)，按年增長43.79%；收入按年上升1.19倍至7.35億元，其中80.7%來自銷售度假物業。

公司是次集資所得，將用於度假物業發展項目的建築成本；改善及升級旗下物業的設施家具及裝置；土地的開發及建築；一般營運資金。

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