油市再冧異象！紐油期貨「溢價」11年最勁　庫存恐超想像

紐約期油價已跌至逾18年低位，但本周現貨價格與最近1個月份以及更遠月份期貨之間的「溢價」(contango、亦稱為「升水」)創下11年高位。

Strategic Energy & Economic Research總裁Michael Lynch說，這個歷史性的「溢價」，反映的是實體桶裝石油很難找到買家，須以低價求售。亦即是說，石油庫存可能比外界想像的更多，或者買家預期存放石油的空間很快就要填滿。

據市場資料顯示，上周二(14日)紐油最近1個月份交割的期貨價與之後更遠月份價格，創下2009年2月12日以來最大價差。當天，5月期貨合約比9月的低了14.45美元。

至於國際指標布蘭特期油亦同樣呈現「溢價」，但價差較紐油小。上周五(17日)6月期貨價為每桶28.08美元，10月合約報價35.95美元，價差7.87美元。

PGIM Fixed Income研究主任David Winans表示，能夠儲放紐油的地方比布油少，所以布油不像紐約那樣面臨急迫的儲存空間緊縮問題。他指，極端的「溢價」顯示，市場預期當下供應嚴重過剩的狀況可望自行解除，然而，短期內失衡的問題實在太嚴重，美國石油儲存空間就要填滿了，不得不把近期油價壓低。

何謂「溢價」？很簡單，就是短期石油期貨價格低於遠期石油期貨。就市場而言，出現溢價是油價利淡信號，代表實體現貨足夠，在供需紓緩下，使現貨價低於期貨價，亦反映未來價格將下跌居多。

由於最快到期的期貨與9月或10月期貨出現溢價，反映交易商預期未來5至6個月、甚至更長時間，原油供應仍會過剩。

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