平價手機時代重臨？拆解Apple三星轉攻低端客主因

近年智能手機價格高昂，動輒高於1,000美元(約7,800港元)！不過，「萬元手機」時代或過去，觀乎蘋果公司(Apple Inc.)、三星等推出的手機定價比原先低得多，反映平價手機時代再度來臨！

究竟是甚麼原因讓這些手機大廠紛紛把售價降低？專門分析蘋果公司的Loup Ventures分析員Gene Munster稱，現在買手機的錢花在低價這一端，而不是高價端，「這才是消費者想要的。」他解釋，雖然高價機款更能吸引注意，但目前低價手機實際上約佔整體手機銷售達80%。

此外，Munster指出，企業們都明白，現在不只是賣手機硬體裝置就能賺錢，賣額外儲存空間、音樂訂閱之類的軟體附加服務，亦能為公司帶來進帳。

蘋果公司iPhone 11最低售價每部要999美元(約7,792港元)起，若增購儲存空間、Apple Care和保護殼等，涉額高達1,917美元(約1.4萬港元)；反觀，日前推出的新款iPhone SE起價僅399美元(約3,112.2港元)，差價達600美元或4,680萬港元。

三星剛推出的新系列平價智能手機，最低價僅110美元(約858港元)，創新低！

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