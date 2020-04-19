【全球攬炒】諾獎得主警告：「歐洲一體化」再遇解體危機

外國傳媒報道，諾貝爾經濟學獎得主斯蒂格利茨(Joseph Stiglitz)表示，新冠肺炎疫情於全球大流行，可能對「歐洲一體化」存續構成威脅。

他說：「我們正面對一場危機，但沒有團結迹象。對歐洲未來而言，這可能是個非常黑暗的時刻。意大利已對歐洲計劃產生很多懷疑。」

他指出，意大利本來可以擁有更好的經濟增長和更大的匯率彈性，但該國已為應對疫情背負了龐大債務，也迫使政府花更多金錢來幫助人民。

事實上，意大利民粹主義反對派領導人Matteo Salvini已表示，歐盟花了太長時間才作回應，意大利應重新考慮歐盟成員國資格。

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