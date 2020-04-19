美聯：首季工廈註冊史上最少　料本季續受壓

受新冠肺炎疫情及市場憂慮經濟惡化等影響，美聯工商舖資料研究部資料顯示，3月份整體工廈物業售價及租金按月雙雙回落，總結首季分別累跌0.9%及1.8%，而工廈註冊量首季再創歷史新低。該行預期，由於全球疫情仍未受控，香港投資氣氛仍然淡靜，預計第2季工廈租售價及註冊量仍然受壓。

反映50座指標工廈的美聯工商物業售價指數(MII)，3月份最新報334.4點，按月略跌0.4%，按季跌0.9%。租金方面也下跌，3月份美聯工商物業租金指數(MIRI)按月及按季分別回調0.2%及1.8%，最新報168.3點。

若按區域區分，首季各區工廈呎價錄得下跌，其中屯門區錄得最大跌幅，主要是由於部分單位錄低市價成交所致，最新呎價為3,466元，按季下挫3.7%。葵涌及柴灣區最新呎價為4,072及5,276元，分別較上一季跌2.8%及2.5%。沙田(包括火炭/石門)及荃灣分別錄1.9%及1.8%的跌幅，最新呎價為4,422及4,021元。

黃竹坑區的工廈呎價按季微跌0.9%，仍為各區之冠，最新報7,037元。觀塘、紅磡及土瓜灣區、九龍灣及長沙灣區分別錄0.5%至0.8%的跌幅，最新呎價為6,757、5,205、5,118及6,260元。

美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，3月份工廈買賣註冊錄113宗，按月減少7.4%，金額錄約12.64億元，按月跌約9%。總結今年首季，工廈僅錄339宗買賣登記，按季跌8.6%，創1996年有紀錄以來的歷史新低，金額約33.42億元，按季跌23.4%，其中300萬或以下的工廈只有107宗，同為歷史新低，逾億元註冊登記則錄3宗。

美聯工商董事陳偉志表示，新冠肺炎疫情仍未受控，多國先後封城封國，令不少供應及物流鏈中斷，影響貿易公司的正常運作及訂單需求，也為工廈投資市場帶來不明朗因素。

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