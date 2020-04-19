撈貨咪揀？全球主權基金年內勁蝕5226億　最傷係...

外國傳媒報道，受累於疫情導致股市巨震，全球主要主權財富基金今年以來已累蝕670億美元(約5,226億港元)。

西班牙IE大學變革治理中心主任Javier Capape表示，上述的670億美元，其中約400億美元損失來自中國主權基金中投(CIC)持有的多家中國金融機構，包括建設銀行、工商銀行、中國銀行，以及農業銀行。

Capape的資料來自15個主權基金初始金額超過10億美元的投資，繼而得出上述帳面虧損金額。他說：「某些是在(2008年至2009年)金融海嘯期間買入的投資，其中一些對巴克萊、瑞士信貸等歐洲銀行業的投資，回報表現不理想。」

例如：卡塔爾投資局(QIA)在2008年買入瑞信，如今持有5.21%股權；挪威主權基金也持有瑞信4.98%股權。QIA還持有巴克萊5.87%股權。新加坡的淡馬錫(Temasek)持有渣打銀行16%股權，投資時間則是2006年。

不過，瑞信、巴克萊、渣打3家銀行的股價，從年初至今累挫39至49%。

另外，油價下跌可能讓以原油為主的主權基金承受更大損失。國際金融協會(IIF)3月估計，到了年底，中東主權基金的資產可能減值2,960億美元，大部分是因股市下挫。

不過，沙特阿拉伯的公共投資基金(PIF)仍在能源市場尋找投資機會，最近買入或提高蜆殼(Shell)、道達爾(Total)、Equinor，以及Eni共4家歐洲石油公司的持股，並取得遊輪業嘉年華(Carnival)集團8.2%股權。

Capape表示，在多國實施封鎖政策下，目前已獲得回報的投資是「倉儲和物流」。他說：「世界各地、尤其是歐洲許多倉儲空間，都歸主權基金所有，凸顯電子商務蓬勃發展。許多快遞或食物外送的新創公司控股權，都掌握在主權基金手上。」

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