【全球攬炒】花卉需求暴跌九成　業界日棄數百萬朵泰國蘭花

新冠肺炎疫情下很多企業停業，餐飲、旅遊及零售等成為重災區，連全球花卉行業都陷入寒冬！外媒報道，泰國蘭花協會副主席Sompong Thaveesuk估計泰國蘭花的需求已暴跌95%，導致每天有數百萬計的蘭花被丟棄掉。泰國為全球最大蘭花出口國，出口額數億美元，貢獻該國5萬個工作機會，可是如今已今非昔比。

泰國旅遊業發達推動了蘭花需求，大量作為旅館或餐廳的裝飾，可惜現在泰國的旅遊業基本已經停滯。Thaveesuk表示，目前幾乎沒有買家，由於航機亦被取消，蘭花無法出口。

除了泰國外，荷蘭鬱金香、肯亞的玫瑰花業界，以及台灣的蘭花出口亦面對同樣的困境。荷蘭農業和園藝組織OLT估計，今年荷蘭的農業損失可能高達50億歐元，有大量鬱金香面臨丟棄。台南市長黃偉哲表示，台灣第一季蝴蝶蘭出口額按年下跌10.6%，第2季恐大跌50%。

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