【糧食危機】唔止肉類受累 啤酒及汽水也可能短缺

外國傳媒報道，對於很多人來說，啤酒及汽水或是居家隔離不可或缺的東西，但來自乙醇工廠的二氧化碳供應正日漸減少，已引發市場對這些商品缺貨的疑慮！

報道指出，可樂、百事，以及酒業巨頭Constellation Brands和數家裝瓶公司，暫未回應上述消息。

據了解，釀酒業和軟性飲料製造商使用二氧化碳讓產品碳酸化，啤酒和汽水可因此產生氣泡。二氧化碳是乙醇生產過程中的副產品，乙醇製造商因而成為食品產業使用的二氧化碳主要供應來源。

然而，乙醇是美國汽油供應的一環，但受疫情影響，汽油需求大跌逾30%，使乙醇生產也隨之大幅下滑。

美國再生能源協會行政總裁Geoff Cooper表示，美國45座銷售二氧化碳的乙醇工廠中，已有34座暫停或減少生產，使供應受困。

美國釀酒商協會行政總裁Bob Pease表示，由於供應減少，啤酒業的二氧化碳供應商已漲價約25%。該協會代表美國小型和獨立釀酒商，其會員使用的二氧化碳約有45%來自乙醇製造商。他預期，一些釀酒商將在2至3周內開始減產。

美國壓縮氣體協會行政總裁Rich Gottwald於4月7日致函美國副總統彭斯，指業界的二氧化碳產量已下滑約20%，若未獲紓困，到4月中旬可能下滑50%。

值得留意的是，二氧化碳短缺也使到肉類生產商受衝擊，因肉類的加工、包裝、保存，以及運送過程，都需要使用二氧化碳。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200