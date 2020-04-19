本周重大經濟數據一覽
2020年04月19日 17:44
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本周市場沒有太多重大經濟數據公布，關注點繼續落在各地疫情進展及美國企業業績。以下是香港時間：
【4月20日星期一】
09：30中國公布貸款利率，市場預期一年期減0.2厘
16：30香港公布3月失業率
【4月21日星期二】
14：00英國公布3月失業率
22：00美國公布3月房屋銷售
【4月22日星期三】
22：30美國公布每周原油庫存
【4月23日星期四】
07：00南韓公布首季GDP
15：30德國公布4月Markit製造業PMI初值
16：30香港公布3月通脹
20：30美國公布每周新申領失業救濟金人數
21：45美國公布4月Markit製造業PMI初值
22：00美國公布3月新屋銷售
【4月24日星期五】
07：30日本公布3月通脹
20：30美國公布3月耐用品訂單初值
22：00美國公布4月消費者信心指數
另外，本周預計有88家美國標普500大企業公布首季業績，市場聚焦科技(英特爾、德州儀器)、醫療(Biogen)，通訊服務(Netflix、Verizon、AT&T)，以及受疫情衝擊較深的企業如達美航空、拉斯維加斯金沙集團。
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