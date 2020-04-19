【地產專題】業主失信心！呎價低於萬元放盤飆逾倍

社會不穩，加上新冠肺炎全球大流行，香港業主對未來樓市失去信心，紛紛劈價放盤出貨，令市場平盤驟升。據地產代理行資料，全港二手住宅放盤量按月大增近200個，達到逾8,600個，當中更佔近百個放盤呎價低於一萬元，較去年爆發示威亂局後初期，飆升超過一倍。該類單位不少來自東涌映灣園、天水圍嘉湖山莊，以及青龍頭豪景花園等大型私人屋苑。

據利嘉閣網上放盤資料，現時市場有約8,630個住宅買賣放盤(包括私樓及二手資助房屋)，較3月同期約8,446個再增逾2%。事實上，即使去年8月底至9月初社會動盪期間，樓價開始下跌，但市場亦僅有約6,690個放盤。但肺炎疫情爆發，迫使業主減價急套現，至今盤量上升約29%或1,940個。

【逾90%來自新界】

大約7個多月前，市場住宅放盤中，只佔約43個為每方呎叫價低於一萬元的私樓單位，但現時已飆升至約91個，反映樓價明顯下調。而該批平價盤源中，佔逾90%來自新界區，而九龍只有5個。

事實上，低價放盤已蔓延至十大私人屋苑。映灣園有多達5個同類單位，如16座低層三房戶，實用面積756方呎，以750萬元放售，呎價僅約9,921元。利嘉閣關騰達指出，旺市期間該項目呎價已升穿萬元價位，但隨着大市向下，該盤三房戶做價，較高位普遍跌約150萬元，兩房價也低出約100萬元。而現時全屋苑約有300個放盤，兩房戶入場費由600萬元起。

【嘉湖及尚城開價較低】

同屬大型屋苑的嘉湖山莊，跌市後湧現低價。麗湖居5座一個中層戶，實用面積630方呎，套三房設計，減價6萬元，現開價620萬元，呎價9,841元。而鄰近樓齡較新的元朗尚城，更有6個同類放盤，其中8座中層戶，實用面積758方呎，近日降價38萬元，三房戶叫價660萬元，呎價僅約8,707元。

至於坐落青山公路的豪景花園，樓價向來低水，目前3個放盤每方呎叫價都不足一萬元。當中包括3座實用面積513方呎兩房單位，現以500萬元放售，呎價9,747元。晉誠地產胡卓輝稱，該盤低價放盤，向來以大單位為主，兩房單位呎價低於萬元較為罕見。

【市區以「單幢樓」較平】

市區亦有平價盤供應，全部集中在九龍區，並以樓齡較高單幢樓為主。太子源發大廈有兩伙同類供應，包括實用面積501方呎的中層單位，開價僅約485萬元，呎價約9,681元，單位更屬「鎖匙盤」，可供隨時睇樓。同區利華大樓高層戶，開價615萬元，實用面積620方呎計，呎價9,919元。

【專家籲政府撤辣】

減價盤顯著增加，資深投資者伍冠流認為，此舉令市場平價盤明顯增加，吸引買家入市爭購，相信陸續被市場消耗，但近日禁聚令下迫使市民留在家中，二手睇樓量隨即回落，交投再次下挫。他強調，若果政府不撤辣，成交量將更少，未來樓價將會進一步向下。

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