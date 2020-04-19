新冠肺炎：俄國民眾唔止搶糧　更大舉囤積現金

外國傳媒報道，在政府實施封城鎖國前，全球民眾掀起搶糧及囤積衛生紙熱潮，但俄羅斯民眾不單止搶購衛生紙，更大舉囤積「現金」！

該國央行資料顯示，民眾3月以來已從提款機和銀行提出約1萬億盧布(約1,060億港元)的現金，總額比去年全年還多。

莫斯科Raiffeisen銀行分析師Denis Poryvay表示，人們擔心銀行在封鎖實施期間不能提款，他們之所以提款，理由和囤積糧食一樣。

事實上，在總統普京宣布，對存款超過100萬盧布的銀行儲戶徵稅後，就出現一波擠提潮；在他宣布居家令至少延長到5月後，俄國人就囤積更多現金。

另外，有該國零售商表示，消費者3月中旬時對蕎麥、罐頭肉類等食品雜貨需求也大增。

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