外媒分析：中國今次難成為全球經濟「救星」

外國傳媒報道，目前與2008年全球金融海嘯不同，中國不可能成為全球經濟救星，主因是失業率和國家債務激增。

報道引述德國柏林學術與政治基金會亞洲研究小組主席Hans G. Hilpert指出，回看2008年，中國當時以超過5,000億美元的巨額刺激措施推動本土經濟，相當於全球經濟總值約13%，很大程度支持了全球，惟今次中國不可能成為「火車頭」了。

原因之一是中國失業率激增，官方數據顯示，2月失業率升至6.2%，為有紀錄以來最高，但報道指出，實際失業率恐更高，因統計數據不包括2.93億移動民工。

此外，分析料中國政府不願大規模刺激經濟，主因是國家債務居高不下。根據國際金融協會(IIF)估計，中國整體債務佔國內生產總值(GDP)約310%，讓該國沒有太大空間大規模放水，回看2008年，債務負擔小得多。

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