國美零售發債籌2億美元　引入拼多多

投資者是香港胡桃街有限公司，為拼多多的全資附屬公司。拼多多是一個創新且高速增長的技術平台，並且是中國領先的電子商務公司之一。

董事認為，戰略合作將可令集團運用拼多多的平台、資源及優勢，以加快集團於線上社區的滲透及在數碼及實體零售領域更好地為客戶服務。公司與拼多多的合作符合集團致力發展將社交電商平台、實體店及國美APP相融合的創新零售模式策略。

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