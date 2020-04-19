新盤UPDATES：氣氛轉趨熱鬧　不乏破頂價成交

新盤市場氣氛轉趨熱鬧，發展商積極加推單位應市，帶動一手交投量略見上升，當中更不乏破頂價承接個案。

●OCEAN MARINI原價加推51伙

會德豐地產旗下將軍澳日出康城OCEAN MARINI，三月開售以來已累積售出274個單位，佔可售310伙約88%，套現逾24.2億元。項目上周剛售出1B座58樓A單位，實用面積為545方呎，屬兩房連工作間臨海單位，售價998.7萬元，呎價18,055元。

因應市場反應理想，已推出的兩房半及四房單位接近沽清，發展商加推價單第6號共51伙 。單位位於第1A及1B座，包括39個兩房連工作間、3個三房一套連儲物室、6個四房、2個平台特色戶及1個天台特色戶。實用面積由525至1,062方呎，扣除最高22.1%折扣後，折實平均呎價16,705元，售價870.6萬至1,805.4萬元，呎價15,551至21,323元。

發展商強調，撇除景觀、樓層等因素，是次屬原價加推，該批單位折實市價5.3億元。周日(4月19日)起開始接受認購登記。

因應疫情，該盤限制每組參觀客人及代理不可多於4人，客人及代理於進入展覽廳前必須作體溫檢查及填寫健康、旅遊和最近14日接觸出入境及確診人士申報表。同時，所有可進入展銷廳的客人及代理必須戴上口罩，全場並設置自動感應消毒潔手液，而示範單位內每次只限一組客人及代理參觀。

●恆大‧珺瓏灣第2期周六日暫沽30伙

屯門恆大‧珺瓏灣第2期，剛過去周末(4月18日)加推新一批單位應市，周六、日兩天暫已售出30伙。整項目兩期由開售至今已累積沽出656伙，套現超過31億元。

●山水盈洋房連雙車位逾3361萬元沽出

中原高級資深營業董事方啟明表示，該行促成元朗錦田北山水盈兩宗成交。其中洋房21號的實用面積為2,101方呎，設有418方呎花園、230方呎天台及105方呎平台，連2個車位成交總金額為3,361.6萬港元，呎價16,000元。而第5座11樓A單位，實用面積937方呎，成交金額為1,169.5萬元，呎價12,481元。

●御半山II期兩天售出10伙 一房呎價再破頂

●信置多盤開單 逸瓏灣8連沽2伙

市區方面，同系長沙灣一號九龍道亦賣出9樓A單位，實用面積438方呎，成交呎價19,140元。

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