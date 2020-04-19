新盤UPDATES：氣氛轉趨熱鬧 不乏破頂價成交
2020年04月19日 19:53
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新盤市場氣氛轉趨熱鬧，發展商積極加推單位應市，帶動一手交投量略見上升，當中更不乏破頂價承接個案。
●OCEAN MARINI原價加推51伙
會德豐地產旗下將軍澳日出康城OCEAN MARINI，三月開售以來已累積售出274個單位，佔可售310伙約88%，套現逾24.2億元。項目上周剛售出1B座58樓A單位，實用面積為545方呎，屬兩房連工作間臨海單位，售價998.7萬元，呎價18,055元。
因應市場反應理想，已推出的兩房半及四房單位接近沽清，發展商加推價單第6號共51伙 。單位位於第1A及1B座，包括39個兩房連工作間、3個三房一套連儲物室、6個四房、2個平台特色戶及1個天台特色戶。實用面積由525至1,062方呎，扣除最高22.1%折扣後，折實平均呎價16,705元，售價870.6萬至1,805.4萬元，呎價15,551至21,323元。
發展商強調，撇除景觀、樓層等因素，是次屬原價加推，該批單位折實市價5.3億元。周日(4月19日)起開始接受認購登記。
因應疫情，該盤限制每組參觀客人及代理不可多於4人，客人及代理於進入展覽廳前必須作體溫檢查及填寫健康、旅遊和最近14日接觸出入境及確診人士申報表。同時，所有可進入展銷廳的客人及代理必須戴上口罩，全場並設置自動感應消毒潔手液，而示範單位內每次只限一組客人及代理參觀。
●恆大‧珺瓏灣第2期周六日暫沽30伙
屯門恆大‧珺瓏灣第2期，剛過去周末(4月18日)加推新一批單位應市，周六、日兩天暫已售出30伙。整項目兩期由開售至今已累積沽出656伙，套現超過31億元。
●山水盈洋房連雙車位逾3361萬元沽出
中原高級資深營業董事方啟明表示，該行促成元朗錦田北山水盈兩宗成交。其中洋房21號的實用面積為2,101方呎，設有418方呎花園、230方呎天台及105方呎平台，連2個車位成交總金額為3,361.6萬港元，呎價16,000元。而第5座11樓A單位，實用面積937方呎，成交金額為1,169.5萬元，呎價12,481元。
●御半山II期兩天售出10伙 一房呎價再破頂
新鴻基地產(00016)旗下屯門御半山II期，周六、日兩天合共沽出10個單位，吸金超過6,000萬元。其中2B座19樓H單位，實用面積304方呎，成交價592.5萬元，呎價19,490元創出今期一房戶新高紀錄。項目本月至今已速錄約39宗成交，套現約2.6億元。
●信置多盤開單 逸瓏灣8連沽2伙
信和置業(00083)旗下各區多個樓盤均錄承接。其中大埔白石角逸瓏灣8佔兩宗，包括2座15樓G單位，成交價971.7萬元，呎價14,290元。而西貢逸瓏園的1座G樓A室，實用面積699方呎，獲買家以1,148萬元購入，呎價16,423元。
市區方面，同系長沙灣一號九龍道亦賣出9樓A單位，實用面積438方呎，成交呎價19,140元。
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