樓價UPDATES：租樓意欲驟減　放租業主低市價吸客

經濟不穩影響市民租樓意欲，放租業主紛減租吸客，大角咀柏豐28兩房減租1,300港元租出，較市值月租低3%，港島南貝沙灣及西灣河逸濤灣等也錄劈租個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角港濤軒中層E室，實用面629方呎，兩房間隔，去年9月放盤叫價1,650萬元，累減200萬元，以1,450萬元沽出，減幅達12.1%，實用呎價23,052元。

●港島南貝沙灣4期9座低層A室，實用面積1,038方呎，三房連套房間隔，每月叫租5萬元，其後大幅減租7,000元或14%，以4.3萬元獲承租，實用呎租約41.4元，租金回報率約2厘。

●西灣河逸濤灣4座中低層A室，實用面積551方呎，兩房間隔，原以每月租金2.75萬元放租，議價後減租1,500元，成交月租2.6萬元，實用呎租47.2元。

－－－－－－

九龍區

●大角咀柏豐28高層B室，實用面積421方呎，兩房間隔，放租5個月減租1,300元，以1.65萬元租出，減幅約7.3%，實用呎租39.2元，較市值租金低約3%。。

●長沙灣泓景臺6座高層B室，實用面積512方呎，兩房間隔，以約920萬元放盤，數個月後接獲區內客洽購，終減價73.2萬元或約8%，以約846.8萬元成交，實用呎價16,539元。

●藍田滙景花園5座低層D室，實用面積537方呎，兩房間隔，以788萬元零議價沽出，實用呎價14,674元。

●將軍澳城中駅8座中層B室，實用面積894方呎，四房連套房間隔，去年11月叫價1,500萬元放售，劈價190萬元，成交價1,310萬元，實用呎價14,653元。

●將軍澳慧安園1座低層E室，實用面積351方呎，兩房間隔，以580萬元易手，實用呎價16,524元，單位2016年8月至今升值約46%。

－－－－－－

新界區

●大埔嵐山6座高層H室，實用面積194方呎，開放式間隔，原開價350萬元，減價20萬元或5.7%，獲買家以330萬元承接，實用呎價17,010元。

●大埔新達廣場4座高層A室，實用面積465方呎，兩房間隔，放盤約3個月，減價22萬元或約3.1%，以698萬元沽出，實用呎價15,011元。

●大圍盛薈5座低層ND室，實用面積678方呎，三房連套房間隔，放售價1,060萬元，放盤1個月減價22萬元，以1,038萬元沽出，實用呎價15,310元。

●馬鞍山銀湖‧天峰7座高層C室，實用面積762方呎，三房間隔，原叫價1,348萬元，累減198萬元，減幅達14.7%，成交價1,150萬元，實用呎價15,092元。

●屯門瓏門5座高層F室，實用面積374方呎，一房套房間隔，早在2018年12月放盤，原叫價660萬元，放盤超過1年，終減至620萬元沽出，實用呎價16,578元，屋苑現有約15個單位放售，叫價由800萬元起。

●屯門華樂大廈低層C室，實用面積320方呎，兩房間隔，原叫價380萬元，減至360萬元成交，實用呎價11,250元。

●沙田玖瓏山2座中層H室，實用面積450方呎，一房間隔，以658萬元易手，實用呎價14,622元。原業主於2014年以606萬元購入單位，持貨6年帳面獲利約52萬元，升值約8.6%。

●天水圍慧景軒3座高層G室，實用面積788方呎，三房連套房間隔，2月底放盤叫價880萬元，最後以855萬元售出，實用呎價10,850元。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200