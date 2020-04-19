投資者要逃生了？今年「五窮」後半年料「冇肉食」

外國傳媒報道，擅長以史為鑑的美國著名投資通訊及專欄作家Mark Hulbert表示，過了4月後，投資者必須較往年更加嚴防「Sell in May and go away(5月賣出並走人)」！即香港所謂的「五窮」。

他指出，這是來自「萬聖節指標」的啟示。所謂「萬聖節指標」，即是由萬聖節開始(10月31日)直至明年4月30日的6個月期間，持有股票的回報往往跑贏其他時段。亦即是說，到了4月30日，就是「萬聖節指標」完結的時候，投資者若相信該指標，就需要沽貨離場，直至10月31日。

他表示，美股道指截至上周四(4月16日)止，「萬聖節指標」仍失靈，由2019年11月以來，依然累挫約14%。回看道指自121年歷史，僅9次出現類似「失靈回報」。

因此，投資者要問：5月至10月又會否「失常地」回報理想呢？事實上，上次2008年11月至2009年4月金融海嘯期間，「萬聖節指標」失常，期間累挫12.4%，惟之後的6個月，即5月至10月，美股累升18.9%。

今次又會否歷史重演？Hulbert失望地指出，看似不會！因為自1896年以來，一旦「萬聖節指標」失常，當年的夏季道指平均要跌1.6%。反之，若「萬聖節指標」正常，道指夏季平均再升1.8%。

再者，今年是美國總統大選年，參考數據可收得更窄！自1896年以來，大選年的夏季道指平均升4.1%，惟壞消息是，若加上「萬聖節指標」失常的話，道指夏季平均跌0.6%。

因此，投資者真的不要期望自「五窮」起的6個月，投資會有大幅回報！

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