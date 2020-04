投資者要逃生了？今年「五窮」後半年料「冇肉食」

外國傳媒報道,擅長以史為鑑的美國著名投資通訊及專欄作家Mark Hulbert表示,過了4月後,投資者必須較往年更加嚴防「Sell in May and go away(5月賣出並走人)」!即香港所謂的「五窮」。

他指出,這是來自「萬聖節指標」的啟示。所謂「萬聖節指標」,即是由萬聖節開始(10月31日)直至明年4月30日的6個月期間,持有股票的回報往往跑贏其他時段。亦即是說,到了4月30日,就是「萬聖節指標」完結的時候,投資者若相信該指標,就需要沽貨離場,直至10月31日。

他表示,美股道指截至上周四(4月16日)止,「萬聖節指標」仍失靈,由2019年11月以來,依然累挫約14%。回看道指自121年歷史,僅9次出現類似「失靈回報」。

因此,投資者要問:5月至10月又會否「失常地」回報理想呢?事實上,上次2008年11月至2009年4月金融海嘯期間,「萬聖節指標」失常,期間累挫12.4%,惟之後的6個月,即5月至10月,美股累升18.9%。

今次又會否歷史重演?Hulbert失望地指出,看似不會!因為自1896年以來,一旦「萬聖節指標」失常,當年的夏季道指平均要跌1.6%。反之,若「萬聖節指標」正常,道指夏季平均再升1.8%。

再者,今年是美國總統大選年,參考數據可收得更窄!自1896年以來,大選年的夏季道指平均升4.1%,惟壞消息是,若加上「萬聖節指標」失常的話,道指夏季平均跌0.6%。

因此,投資者真的不要期望自「五窮」起的6個月,投資會有大幅回報!

