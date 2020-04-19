【專訪】內地力谷　京信料5G天線「量價齊升」

儘管一件產品面世後售價難免逐漸下降，惟5G天線產品日後也會持續升級迭代，以保持毛利率健康穩定。他日電訊商完成更大範圍的5G覆蓋後，下一代產品會是把5G及5G以下的天線合體，「可以輕啲、慳位啲，貴少少一支天線乜都搞掂晒。」他又說，雖然三大電訊商暫時仍是5G建設的主力，惟京信已經和中國廣電簽署戰略合作，而賣給海外電訊商的產品亦較以往多。

展望5G年代，八成數據用量會發生在室內，京信2018年加碼研發室內小基站網絡產品，將其連接核心網，解決室外5G訊號難穿進室內的問題，亦為電訊商提供性價比高的室內覆蓋產品。張飛虎稱，室內小基站相關產品之收入去年急增六成(佔總收入約5%)，增速今年應會加快，但觀乎電訊商尚忙於布置室外5G基站，其實爆發期尚未來臨。

京信去年海外收入倒退近25%，主要是印度4G建設步伐從高峰有所放緩，惟張飛虎相信，印度收入今年會有改善，因為當地也要深化4G熱點覆蓋，而新冠肺炎疫情也會推動各國增強網絡承載力和穩定性。京信亦一直與國內外電訊商和通訊設備商合作，有信心能抵禦市場變化。

另外，京信亦「踩過界」經營老撾電訊商ETL，去年有關稅前虧損卻擴大逾倍。張飛虎指，其實ETL去年現金流為正，預期今年上客能顯著上升，市佔率擴大幾個百分點，推動收入增長三至五成，「今年唔講扭虧為盈住，但會有大進步，對集團唔會係大嘅負擔」。

【小知識：有源天線是甚麼？】

5G意味流動通訊進入新紀元，基站天線自要與時俱進，否則不能應付大量設備接入無線網絡、數據愈用愈多的繁重負荷，所謂有源天線(Active Antenna)便應運而生。

京信通信首席財務官張飛虎介紹，直到4G年代，流動基站天線的主流都是無源天線(Passive Antenna)，結構為把天線接駁至遠程射頻單元(Remote Radio Unit，RRU)，「電訊商嚟京信買天線，搵工程師將佢同RRU駁埋。」RRU乃串通核心網及流動裝置、收發大氣電波的重要器材。

然而，到了5G年代，尤其是人流密集的地方，由於使用的頻段頻率較高，波長短了很多，若然繼續使用無源天線，恐怕會增加訊號流失，因此電訊商會採用把天線和RRU融為一體的有源天線。不過，因將兩者融合是通訊設備商的事，故此京信會按照其需要供應零部件。

此外，張飛虎指出，內地三大電訊商今年要添設50萬個5G基站，但其實年底5G基站的數量仍然不及現有4G基站的一成，而且眾所周知，5G基站覆蓋半徑比4G短，可以想像有5G覆蓋的地方不會太多。他相信，電訊商下一階段又會使用無源天線做更廣範圍的室外覆蓋。

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