港股前瞻：恒指25000點關有阻力

疫情肆虐，觸發全球股市暴瀉，據報規模最大的15家主權基金，今年共錄得帳面損失達670億美元(約5,226億港元)，主要受金融股拖累，新經濟股彌補不了相關損失。但分析相信，即使經濟前景堪憂，主權基金未來大舉掟貨的機會不大，問題是港股估值已不算過低，內銀股價又注定不標青，恒生指數短線料於25,000點遇阻力。值得留意的是，內地周一(20日)早上會公布貸款相關利率，市場預期會下調，以挽救經濟。

惟Capape指，疫情凸顯電子商貿的重要性，主權基金過去大舉投資的物流及倉儲行業，應能給予他們「安慰獎」。換言之，投資銀行股及商貿科技類別的回報差天共地，相信短期兩極趨勢持續。

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