傳奇大鱷警告：全球股災未完　最終恐累冧50%

外國傳媒報道，億萬富翁、曾搞到阿根廷雞毛鴨血的「傳奇大鱷」、現時管理資產達數百億美元的對沖基金Elliott創辦人辛格(Paul Singer)警告，全球股市仍會進一步下跌，最終可能要從2月高峰狂瀉50%。

他指出，全球即將經歷自1930年代「大蕭條」以來最嚴重的經濟衰退，應為此做好準備，並認為股災遠未結束，黃金對投資者來說可能是最有利可圖的投資。

辛格是何方神聖？他一向專注投資不良資產，最知名案例是「圍獵阿根廷」，與阿根廷政府打官司長達10多年，並最終將阿根廷逼上債務違約的絕境。阿根廷前女總統克里斯蒂娜曾怒斥他為貪婪、趁火打劫的「禿鷲」。他的基金也被一些人稱為「禿鷲基金」。

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