【全球攬炒】IMF警告：南美洲恐陷入「迷失十年」

外國傳媒報道，國際貨幣基金組織(IMF)西半球負責人Alejandro Werner近日警告，疫情加上舊有問題，南美洲恐陷入「迷失十年」。

他表示，只要能遏制疫情，南美洲經濟有望在2021年急速復甦，但現在南美洲各國出現1950年代開始編制國民會計帳數據以來最嚴重的經濟衰退，預測經濟可能收縮5.2%。

造成經濟衝擊的不僅僅是疫情，而是累積性的負面衝擊，預計會在2015至2025年的10年間不斷堆積，例如去年開始，該地區有許多遊行示威，IMF擔心，疫情可能激起更多社會動盪，最後會導致南美洲在這10年經濟可能零增長，提醒拉美各國應注意社會斷層。

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