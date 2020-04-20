【專家點評】應對Chok市六大要訣

在環球市場動盪之下，我們就金融市場的現況進行探討，並反思投資者的行為，希望為他們提供應對眼前風波的妙法。以下是六個要點：

1. 理解市場波動原因

雖然各國已推出大量刺激經濟措施，但需求大跌亦是預期之內，而其帶來的干擾將影響經濟。投資者正嘗試解構由此產生的影響，及到底是短期或長遠的影響。上述種種正是導致市場不穩定的因素。

2. 全城投降 危中有機

我們嘗試以「心理周期」來評估投資者在管理投資時所經歷的情緒變化，現時市場介乎恐慌與投降之間。人們感到不確定時或會覺得一切安然無恙，這是出現小型反彈的原因。就我們而言，股市大幅回升時仍可能跑輸其他資產，故我們認為現是賣出股票時機。在大跌市之時，一般人可能不願意投資在企業之上，卻可能是入市最佳時機。

3. 謹記自己投資初衷

投資者通常會在形勢好的時候，將焦點放在利好因素之上。相反，在形勢較差及市場下跌之時，投資者往往會將重心轉移到負面消息之上。任何企業都無法只有好的一面。投資者需要了解持股企業的償付能力和債務水平，並謹記最初吸引他們投資這些企業的因素。

4. 因應情緒反思需求

與其嘗試說服自己可保持理性，不如因應情緒反思自己需求，投資者確實有不理性的時候。這種行為雖不能帶來幫助，但這是市場大波動的原因，亦是機會浮現之時。

5. 宜平均成本法入市

能夠做到撈底的投資者不多，但他們可以分段入市，從而達致較佳的平均購入價，這需要根據計劃行事。投資者在勇敢的同時又要保持理智，盡可能不要受情緒影響，並慢慢地將資金投入市場。

6. 抱持多角度前瞻性

我認為投資就像駕車，若只看着身邊，迎面而來的事會出現和變化得太快，會來不及反應。若沿路看遠一點，再配合倒後鏡，得出的景象會較穩定。在這情況下，路況變化會更清晰，駕駛者亦更有把握去判斷出眼前景象，到底是機會或威脅，再因應不同情況選擇繼續前進或改行其他道路。

施羅德投資管理(香港)股票價值基金經理Nick Kirrage

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