【專家點評】金價年內易升難跌

大眾對於黃金的理解，主要是對抗通脹及保值，都是反映現金不值錢。為何現金漸趨不值錢(以更大金額換取同一沒有附加值的物品)？是因為通貨膨脹，即貨幣供應量增加，增速比貨物供應快，需求不變下，物價自然上升，降低貨幣購買力。此外，在低回報環境下(風險與回報不相稱)，黃金亦是另類選擇。故在經濟面臨壓力時，黃金成為避險天堂。

在短期經濟裹足不前，企業盈利受損下，股市短期反彈後很可能再度下跌。滙豐銀行除淨後不派息，反映在特殊情況下，股東不但未獲投資回報，更因股價下跌而出現帳面虧損。

各國為降低疫情對經濟造成的衝擊及維持資金流，除了政府增加財政開支外，央行亦迅速加大貨幣供應量。聯儲局宣布採取無限量寬後，資產負債表規模大增，並創歷史新高。金價向與美元呈反向關係，美元供應暴增令金價受惠，加上短期經濟收縮、風險資產受壓，及實質負利率的情況下，資金尋找避難所，但美國10年期國債孳息率降至1厘以下，反而成為風險之地。

現貨金價日前突破3月份高位1,703美元，更曾逼近1,750美元，數據亦顯示大量資金重新流入黃金ETF。環球首季GDP收縮勢難避免，第二季亦難擺脫疫情影響，加上美國政局不穩，成為金價上升的藉口，故年內金價料易升難跌。

惠理基金

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