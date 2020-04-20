【專家點評】古勝：華放水谷內需 車股勢踩油

港股上周大致喺23,800至24,600之間上落，10天線上移至23,900點水平，亦係恒指短線支持位。市場憧憬內地繼續出招撐經濟，加上美國、歐洲等都研究重啟經濟活動方案，短線嚟講對金融市場有支持作用。

不過，港股3月19日低位為21,139點，與今年高位29,174點比較，共跌8,035點，依家整個跌浪已經反彈咗超過四成，如果反彈一半即係25,100點水平，與現價亦相差唔多。恒指仲可以升幾多？看官自行判斷，但老古要提醒大家，依家入市一定要控制注碼，免得贏粒糖輸間廠。

話說回頭，市場期待內地推出規模龐大的財政刺激政策，相信谷內需係其中重點。眾所周知，汽車業面對近年內地經濟下行，加上受新冠肺炎疫情打擊生產及銷售，行業陷入困境。

工信部數據顯示，內地首季汽車銷量367.2萬輛，大跌超過四成。對此，內地由中央各部門乃至各地方政府都研究推出措施刺激汽車銷售。例如國家財政部有意延續新能源汽車的財稅支持，近日仲有江蘇及廣東兩個經濟大省加入刺激汽車消費行列，未來有望一改銷售頹風。

展望本周，周一將會公布香港3月失業率，周二至周五分別有德國四月ZEW經濟景氣指數、英國3月消費者物價指數、日本4月日經製造業採購經理人指數、日本3月消費者物價指數及美國3月耐用品訂單月率，能反映發達國家的經濟現況。老古相信上述數據沒有最差只有更差，各位入市短線炒作記得轉身要夠快。

東網財經專欄作者 古勝

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