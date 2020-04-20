【專家點評】周樂樂：市場流動性充裕　咩股值得揸？

過去一周，受外圍市場回升與國內利好政策頻出等影響，A股維持震盪上漲的態勢。反映市場氣氛好轉的中小板與創業板分別按周上漲2.72%與3.64%，反映外資流入的上證50與和滬深300指數分別按周上漲2.15%與1.87%。申萬一級行業中，27個行業上漲，僅農林牧漁板塊下跌2.67%。最強的五大行業，電氣設備漲6.04%、電子漲3.36%、休閒服務漲2.7%、醫藥生物漲2.4%、計算機漲2.26%。

從數據分析，市場開始追逐政策方向與業績確定性高的行業，以及新的產業方向的題材，但整體偏弱，結構性行情凸顯。金融、地產、運輸、資源、汽車、電力、公用事業等成熟的傳統行業仍持續走弱，代表經濟新動能的醫療、科技、消費等交易氣氛相對很活躍。

市場消息方面，目前海外疫情仍在擴散，全球經濟仍無法正常運行。全球性的經濟衰退已經成了定局，世界銀行預計2020年全球經濟負增長，主要經濟體中能維持正增長的僅有中國與印度。世界各國都在為了穩住企業與居民，推出財政補貼給企業與居民來穩住社會秩序，持續向資本市場注入大量低息的流動性來穩住資產價格，目前這些政策已是取得某程度的成效。

全球政府同時大規模的印錢發錢，令市場都在擔憂滯漲問題，即是經濟下滑，通脹上升。原油作為很多產業鏈的最上游，其價格波動將極大影響工業品乃至消費品的價格波動，被稱為「通脹之母」，「大宗商品之王」。2020年一季度原油、化工產品、礦產、農產品等價格均出現大幅下跌。目前來，通脹邏輯並不成立。畢竟滯漲對於全球來說是一場大災難。歐美日中這些強勢的經濟體有能力與實力通過貿易談判與金融市場控制來達到目的，而且產油國、礦資源出口與非美的農產品出口國並不是貿易強勢方。

另外，傳統經濟持續低迷，新興行業是否能夠帶領經濟走出低谷。在疫情中，移動互聯網經濟取得高增長，電商服務、雲服務、互聯網醫療與教育等行業。預計數碼化的滲透率將大幅度提升，拉動服務器、大數據、雲計算、人工智能等行業發展。這也是中國推出新基建投資的核心內容。美股(亞馬遜、微軟、台積電等)、港股(騰訊、阿里巴巴、美團等)、A股(用友網絡等)中相關的核心標的已開始活躍。預計市場炒作的主題將愈來愈明顯。

綜合來看，全球力挽狂瀾已經是穩住了市場信心，建議投資者不宜過度悲觀，耐心等待市場的後續修復和進一步政策落實。配置上，需要緊跟產業方向，以新經濟動能相關產業的龍頭企業為主。另外關注國策刺激受益的股，主要包括逆周期調節下，政策發力的方向。如：特高壓板塊、華為產業鏈與半導體國產化的科技板塊、消費刺激受益板塊、一季度業績好的醫藥生物、數字貨幣與RCS概念等。

勝利證券副首席運營官 周樂樂

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