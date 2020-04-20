石四藥集團首季溢利按年跌17%
2020年04月20日 07:39
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石四藥集團(02005)公布，按人民幣計，集團截至3月底止3個月之未經審核營業額，按年減少7.6%至約8.55億元人民幣(下同)，當中治療性輸液產品增加18.2%至1.94億元，及安瓿小水針增加130.9%至1.04億元。
此外，當人民幣換算為港元，人民幣截至3月底止3個月較2019年同期貶值約5%。因此，按港元計，集團截至今年3月底止3個月之未經審核營業額按年減少12.1%，至約9.51億港元。
按港元計，集團截至3月底止3個月之未經審核毛利約為5.62億港元，按年少16%。集團截至3月底止3個月之未經審核毛利率約為59.1%，按年跌2.7個百分點。截至3月底止3個月，集團之未經審核公司股東應佔溢利按年少17.2%，至約2.16億港元。
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