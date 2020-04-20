滿地科技石獅廠房被強制出售　料錄減值虧損

公司收到該消息後，立即尋求中國獨立律師事務所的建議，以決定集團將採取的適當行動。

由於石獅廠房於去年12月底之帳面淨值(減值前)約為9,090萬元，估計集團將錄得強制出售之減值虧損，並需集團核數師審閱及確認。

公司指出，石獅廠房曾為宏太擁有之廠房，為集團的面料生產線之一，截至去年12月底止年度宏太為集團之未經審核收益貢獻約9.8%，並錄得未經審核虧損約4,970萬元。由於強制出售導致石獅市之生產線停產後，來自客戶的銷售訂單將由集團在湖北省之主要生產線集中處理，該生產線之面料生產能力更高，因此董事認為，強制出售將不會對集團的業務和營運產生任何重大影響。

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