滿地科技石獅廠房被強制出售 料錄減值虧損
2020年04月20日 07:42
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滿地科技(01400)公布，公司之全資附屬宏太，收到買方美佳爽(中國)的日期為4月8日之買賣確認書，集團位於福建省石獅市的廠房用作為與兩家當地銀行包括石獅農村商業銀行及招商銀行約9,650萬元人民幣(下同)借貸之抵押物，已於4月2日於福建省石獅市人民法院舉行之公開拍賣中以定價約6,920萬元強制出售予買方。
公司收到該消息後，立即尋求中國獨立律師事務所的建議，以決定集團將採取的適當行動。
由於石獅廠房於去年12月底之帳面淨值(減值前)約為9,090萬元，估計集團將錄得強制出售之減值虧損，並需集團核數師審閱及確認。
公司指出，石獅廠房曾為宏太擁有之廠房，為集團的面料生產線之一，截至去年12月底止年度宏太為集團之未經審核收益貢獻約9.8%，並錄得未經審核虧損約4,970萬元。由於強制出售導致石獅市之生產線停產後，來自客戶的銷售訂單將由集團在湖北省之主要生產線集中處理，該生產線之面料生產能力更高，因此董事認為，強制出售將不會對集團的業務和營運產生任何重大影響。
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