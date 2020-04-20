信達生物：治療膽管癌新藥上市申請獲FDA批准
2020年04月20日 07:47
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信達生物(01801)公布，美國食品藥品監督管理局(FDA)已批准Incyte Biosciences International Sàrl(Incyte)公司的Pemazyre™ (pemigatinib)的新藥上市申請(NDA)。
Pemazyre™是成纖維細胞生長因子受體(FGFR)1/2/3激酶抑制劑，適用於既往接受過治療、採用FDA批准方法檢測的具有FGFR2基因融合或其他重排，且不可手術切除的局部晚期或轉移性膽管癌成人患者。
Pemazyre™是第一個也是唯一一個被FDA批准用於此適應症的治療藥物。此適應症是根據總體緩解率和緩解持續時間的結果通過加速審批程序被批准的。後續批准可能取決於確證性試驗中臨床獲益描述。
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