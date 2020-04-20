恒生：2千家中小企預先登記「百分百擔保特惠貸款」

疫情肆虐，衝擊香港零售、餐飲、旅遊行業，陳氏坦言，遇上百年罕有的窘境，不少中小企備受打擊，流動資金壓力加劇，出口商亦出現周轉困難，需要申請延期還款，不少企業客戶大吐苦水。

港府出招緩解中小企現金壓力，其中「百分百擔保特惠貸款」周一起接受申請，申請期延長至一年，每間企業的最高貸款額增至400萬元。陳氏指，相關計劃由政府出資，預料全港超過3萬間企業申請，該行自3月中旬起接受網上預先登記，透露企業客戶反應熾熱，有意向申請的企業已超過2,000間，當中現有客戶佔比較多。

由於此貸款產品的申請及審批程序較簡單、貸款息口亦劃一，他相信，成功批核比率可高於九成，並指為了紓緩企業資金流的問題，「非常時期需用非常手段」，而客戶出現資金壓力時，普遍先傾向申請還息不還本或貸款延期。儘管銀行風險管理與之前有別，惟他強調該行會視乎客戶的現金流及應變措施作出批核，信貸審核仍然嚴謹。

他並稱，中小企融資需求殷切，該行近月逾200名員工「落手落腳去做」，銀行採取適切的應變安排，多做工夫吸客，形容「完咗疫症，生意唔憂」。值得留意的是，香港金融管理局數據顯示，銀行業去年10月至今，向中小企批出逾570億元的還息不還本及應急貸款。陳氏透露，該行相關貸款額達160億元，佔比近三成。

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