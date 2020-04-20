【股民熱話】全球經濟疫後復甦：成也中國　敗也中國？

上周五(17日)市場憧憬美國將公布經濟重啟指引而做好，港股一度重上24,600點水平，惟午後油價又再展跌勢，引發尾市出現獲利沽壓，恒指退守24,300點水平。另一方面，中國公布首季經濟增長數據，基本上表現差乃市場預期之內，反而，隨着首季經濟觸底，次季的展望朝向復甦，但力度還須視乎全球控制疫情的成果。

當次季歐、美和亞洲地區的疫情都逐步受控，相信經濟會有序重啟。到底全球經濟復甦的動力有多大，也許最先走出疫情的中國，其經濟表現將成為關鍵因素之一。投資者宜留意季內兩會的舉行，相信在寬鬆的貨幣政策和積極的財政政策的方針不變之下，當局會繼續致力於全方位刺激經濟，尤其會推出措施刺激消費及投資等內部需求，一些僱用大量勞工的行業如汽車業和服務業，將會受惠政策支持，故短期港股，中資內需股有望在次季領跑。

【中國因素如雙刃劍】

之不過，年內中國因素可視為「雙刃劍」。一方面，正如上述所講，中國市場復甦，有望刺激需求，為全球經濟復甦提供動力，視為利好。可另一方面，如今美國總統特朗普將疫情失控的矛頭指向中國在初期隱瞞疫情，事情到底如何發酵，尚未可知，而這足以影響國際形勢，為全球經濟復甦帶來不確定因素。尤其是如今距離11月美國大選僅約7個月，中美關係一旦惡化，足以阻礙疫後全球經濟復甦的步伐。

事實上，美國和中國是全球首兩大經濟體，合共佔全球GDP比例超過40%，兩者的動向，足以影響全球景氣，這道理不難理解。本來，中美於今年初簽署了第一階段貿易協議後，市場就預計第二階段貿易談判將觸及核心利益問題，因此，要達成協議的難度會遠比首階段談判為高。如今雙方更在防疫的問題上存在爭論點，相信對於兩者的貿易談判有害無益。若然全球首兩大經濟體不和，誠然會是全球經濟復甦的一個重大障礙，故股民不可過分樂觀。一旦未來今、明兩季內地的經濟表現比預期為差，只怕全球經濟展望亦只會更差。

展望本周，眼前港股反彈浪能否更上層樓，關鍵之一當然是全球疫情變化。站在波段操作的角度，股民不妨留意，若後市升勢去到大弱勢的傳統經濟股，如銀行股，而大市成交又明顯放大，那今趟反彈浪好可能已屆尾聲，宜好好把握獲利機會了。

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