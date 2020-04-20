【市前重點睇】紐油跌穿17美元　金價偏軟

●美匯指數跌至99.79，港匯見7.7509，離岸人民幣(CNH)企7.0807，美元兌日圓處107.68，歐元升至1.0867，英鎊高企1.2489。金價跌至1,676美元。紐油跌穿17美元關，低見每桶16.97美元，挫7.12%，觸及逾18年來低位；布油亦低見每桶27.68美元，跌1.42%。道指期貨跌逾百點。

●美國10年期國債孳息率升1.51點子，報0.6417厘。

●港股ADR指數按比例計算，上周五收報24,360點，跌20點。

●即月恒生指數夜期上周五收報24,276點，跌80點，低水104點，成交21,322張。

●紐約期油上周五收報每桶18.27美元，跌1.6美元或8.1%，創自2002年1月以來收市新低，全周計累跌19.7%。布蘭特期油收報每桶28.08美元，升0.26美元或0.93%。

●紐約期金上周五收報每安士1,698.8美元，跌32.9美元或1.9%，全周計累跌3.1%。美匯指數報99.67，跌0.35%。

●國際貨幣基金組織(IMF)預測，今年全球經濟將收縮3%，創出近一個世紀以來最大降幅，美國料在今年全球GDP下降總量中佔31%。

●歐盟預測，受新冠肺炎疫情大流行影響，歐盟與全球其他地區的貿易額今年將收縮5,250億歐元，降幅接近10%。

●意大利央行公布該國第1季經濟萎縮5%左右。

●日本3月份出口按年挫11.7%，預期跌9.4%。進口按年跌5%，預期跌8.7%。

●中國財長劉昆表示，隨着疫情防控形勢持續向好及復工復產加快推進，中國第2季經濟表現會明顯好於第1季；下一步將適當提高財政赤字率，發行特別國債，增加地方政府專項債券規模。

●中國周一(20日)迎來4月份貸款市場報價利率(LPR)調整窗口，1年期料下降0.2厘，5年期或下降0.05至0.1厘。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200