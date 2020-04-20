【專家點評】沈振盈：現時買貨或太遲

過去一周市況雖然反覆，但最終仍然持續升勢，恒指一度升穿24,600點水平。從低位計，恒指已經反彈超過3,000點。美股方面，道指亦從低位反彈逾6,000點。

反彈浪之初，市場仍受新冠肺炎疫情爆發困擾，投資者極度憂慮，市場情緒也頗悲觀，因而錯過入市的機會。

筆者常說，股市往往走在現實之前，不會等待疫情完全受控才展開升浪，反而是在市場極度恐慌之時，就已經靜悄悄地升了上來。

在上周五早上，美國總統特朗普急於要將經濟回復正常，宣布各州政府可自行決定將禁令解封。另外，有報告指，西藥瑞德西韋可有效醫治今次的病毒。兩個消息刺激當日早上道指期貨升近800點，帶動港股單日曾升近600點。恒指最終收報24,380點，升幅收窄至373點。

若以玄學角度來看，預期本周初反覆，但仍是偏向大漲小回格局為主，較好的日子為周二及周五。

至於本周每日的股巿走勢預測，周一(癸巳日)為天干屬水地支屬火，水火交戰之局，反覆上落為主。周二(甲午日)為天干屬木地支屬火，木生火之局，市況出現升勢。周三(乙未日)為天干屬木地支屬土，木剋土之局，市況出現震盪。周四(丙申日)為天干屬火地支屬金，火剋金之局，先升後回。周五(丁酉日)為天干屬火地支屬金，火剋金之局，升勢強勁。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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