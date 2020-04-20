亞洲股市：日本3月出口差過預期　日股挫近300點

美股三大指數上周五(17日)收升；亞洲主要股市普遍下跌。日本日經225指數大幅低開逾200點或1%，至19,689點，其後一度下跌285點或1.4%，低見19,611點。

日本3月出口按年下挫11.7%遜預期，市場預期跌9.4%；進口亦按年跌5%，預期跌8.7%。

南韓擬於本周宣布針對就業的一籃子政策，首爾綜合指數先跌後升，低開6點或0.3%，見1,908點，最新輕微倒升8點或0.4%，報1,923點。

韓媒報道，南韓政府將舉行第五次緊急經濟會議，擬對煉油廠、汽車製造商、造船廠及航空公司推出支持措施，如考慮通過韓國產業銀行、韓國進出口銀行的注資或設立特殊目的公司來購買或擔保這些公司的債券；所涉總額料逾20萬億韓圜，但大前提條件是公司承諾不裁員。

澳洲股市低開低走，並最多下跌43點或0.7%，報5,500點。

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