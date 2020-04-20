【專家點評】陳汝銘：中國中鐵受惠大興基建

早前集團公布截至去年底全年業績，實現收入8,508億元(人民幣‧下同)，按年升14.9%，主要是因為集團基礎設施建設收入增加。毛利增11.5%，至798億元，純利236.78億元，按年升37.7%；每股盈利0.95元。末期股息每股普通股0.169元，上年同期派0.128元。

去年國家全面加大基礎設施等領域補短板力度，集團受惠於「穩增長」、「穩投資」、「補短板」等利好政策，持續推進生產經營體制變革，施工生產能力進一步提升，在鐵路、公路和市政收入均有明顯增加，基礎設施建設業務的收入達7,620.84億元，按年增長17.8%。

中央經濟工作會議指出經濟運行要保持在合理區間，逆周期調節政策力度將相應加碼，加強基礎設施建設仍是穩增長的一大重點，特別明確要加大新型基礎施建設力度，其中城際高速鐵路和城際軌道交通位列七大「新基建」板塊之一，可見交通基礎設施投資將持續發力，2020年全國鐵路固定資產投資將完成8,000億元，公路水路投資1.8萬億元，民航投資900億元，投資規模依然處於高位。中國交通固定資產投資將在今年加快增長，有利改善集團營運現金流，建議投資者可在4.3港元附近買入，目標睇5元，如失守4.1則先行止蝕。

西證(香港)證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)

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