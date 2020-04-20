【專家點評】陳政深：生物醫藥板塊看高一線

筆者曾指出，如果港股可連續兩星期收於24,200點之上，短線可進一步看好。

雖然疫情對經濟的打擊難以估計，更未知將延續至何時，目前的確不是樂觀的時候，企業盈利未來肯定會受重創，從而反映在投資市場之上。

然而，短線投資者不宜與技術指標作對，恒指今年高低位反彈，黃金分割之位置為24,200點，既然連續兩周收於其上，下站挑戰回升50%的水平，即25,100點機會甚大。加上股市反映的永遠是憧憬——當企業盈利未能讓投資者有憧憬的空間，商業模式、國家政策、潛在消息等，都足以為投資者提供憧憬空間。

策略上，筆者較為看好的板塊沒變，仍然是以物管股、生物醫藥股，以及具數據或政策催化劑的股份。

另方面，內地汽車銷售似有反彈趨勢，由於汽車及房地產牽涉眾多經濟環節，可以預見，國策上將持續有利；而根據乘聯會報告，本月次周日均汽車銷量已回升至3.34萬輛，按年增14%。當然，以中國首季經濟收縮狀況，目前認為汽車市場復甦仍言之尚早，但對汽車銷售股而言，應有足夠催化劑。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(筆者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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