港股先升後回 地產股有沽壓 滙豐力頂

美股道指期貨跌過百點，港股表現反覆，恒生指數高開過百點後隨即倒跌，未能企穩24,500點關。國企指數偏軟，主板成交200億港元。

中、港地產股領跌，新鴻基地產跌2.8%，是表現最差藍籌。九龍倉置業跌2.4%；碧桂園跌2%；華潤置地、恒基地產及領展跌1.5%至1.9%。

滙豐控股力頂，升2.3%高見40.4元，是表現最佳藍籌。友邦保險一度倒跌；中國平安、工商銀行及建設銀行亦偏軟。

「ATM」三大科網股回軟，騰訊跌0.5%；阿里巴巴跌1.1%；美團點評跌0.2%。

【09:21】金融股領漲 騰訊靠穩

港股開市做好，恒生指數高開123點或0.51%，報24,503點；國企指數升不足1點，報9,815點。

金融股領漲，友邦保險升2.4%報74.3港元，是表現最佳藍籌；滙豐控股升1.7%報40.2元，合共貢獻恒指94點。

「ATM」三大科網股個別發展，騰訊無起跌，開市報409.6元；阿里巴巴跌1%報205.4元；美團點評升0.8%報100.8元。

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