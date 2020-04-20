【變相減息】人行下調LPR至3.85厘　符預期

中國人民銀行公布，4月份的1年期貸款市場報價利率(LPR)下調0.2厘，至3.85厘，而5年期LPR亦下調0.1厘，至4.65厘，兩者皆符合預期。

早前外媒彭博經濟研究亦預計，中國將會出台進一步的寬鬆措施，以幫助經濟從冠狀病毒的影響中復甦，並挺過海外衰退帶來的另一衝擊。

貸款市場報價利率(Loan Prime Rate)是指由各報價銀行，根據其對最優質客戶執行的貸款利率，按照公開市場操作利率加點形成的方式報價，由人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心計算得出發布的利率。各銀行實際發放的貸款利率可根據借款人的信用情況，考慮抵押、期限、利率浮動方式和類型等要素，在貸款市場報價利率基礎上加減點確定。

LPR報價行現由18家商業銀行組成，報價行應於每月20日(遇節假日順延)9時前，按公開市場操作利率(主要指中期借貸便利利率)加點形成的方式，向全國銀行間同業拆借中心報價。全國銀行間同業拆借中心按去掉最高和最低報價后算術平均的方式計算得出貸款市場報價利率。目前，LPR包括1年期和5年期以上兩個期限品種。

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