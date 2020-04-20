【專家點評】溫天納：美國大選前油價可重上每桶30美元

紐約期油價格接連跌穿17、16及15美元關口，低見每桶14.61美元。資深投資銀行家溫天納預期，紐油短期內會反幅向上，在11月份美國大選前有望升上每桶30美元。但提醒有意低撈紐油的投資者，注意油價波動大，宜做好風險管理。

他點出紐油急跌的三個原因。第一，因減產協議幅度細，不足以讓市場供需平衡，加上環球經濟停擺導致需求持續疲弱，所以供應依然比需求大。第二，他估計，不少投機者在油價觸每桶20美元時做了長倉，但因賭錯方向而要反轉沽空對沖，這亦促使油價急插。第三，產油國的政治角力，招致兩敗俱傷。

他相信，油價不會跌到單位數，因油商現已無利可圖，若油價再跌，將有更多油企陸續破產。另原油與美股一向同步，料美國總統特朗普在爭取連任之際，會設法令油價及美股轉強。他有信心，美股也會先低後高，道指有望升至26,000點水平。

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