商廈劈租：中環中心低層意向呎租低見50餘元

港島核心商業區租金走勢受壓。紀惠集團行政總裁湯文亮表示，旗下中環中心28樓全層，部分單位已成功租出，成交呎租約70港元，較早前叫價約80元，回落約10%至15%。

另有市場消息指出，該大廈本月初錄得一宗低層租務個案，單位面積約1,625方呎，以每月約11.37萬元租出，成交呎租約70元。

美聯商業區域營業董事麥世強表示，一至兩年前商廈處於高峰期，當時中環中心的放租盤中，低層戶至高層戶的意向呎租高達80至130元。不過近月寫字樓市場受壓，中環中心的放租盤叫租也出現回落，個別低層單位意向呎租更低至約50多元，但有部分高層戶意向呎租逾100元。

他又指出，由於該廈大部分業主都具有一定財務實力，面對經濟下滑的情況，他們也願意以略低於市價水平出租物業。

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