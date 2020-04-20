新冠肺炎：首季央企淨利潤按年大跌58%

國務院國有資產監督管理委員會(國資委)表示，2020年第一季中央企業實現營業收入6萬億元人民幣(下同)，按年下降11.8%，超過八成企業營業收入下滑；實現凈利潤1,304億元，按年下降58.8%，57家企業凈利潤按年下滑，26家企業經營凈虧損，雖然3月份月度凈利潤比2月份明顯回升，但與上年同期相比還有較大差距。

單計3月份，中央企業實現營業收入2.2萬億元，已恢復到1月份的水平。

第一季中央企業完成固定資產投資3,647.6億元，按年下降4.5%，但3月份完成投資按年增長4.1%，月度投資規模已回恢至正常水平。從重點行業看，期內石油石化企業固定資產投資按年增長12.4%，電力企業固定資產投資按年增長2%；3月份電信企業固定資產投資增長12.3%。

國資委新聞發言人彭華崗稱，由於受到新冠疫情、油價暴跌和政策讓利等多重因素影響，第一季中央企業效益出現深度下滑，但各中央企業在抗擊疫情、復工復產、推動發展等方面付出了遠比平時更多的努力，第一季取得這樣的結果十分不容易。彭續稱，將正視困難努力力爭把疫情造成的損失降到最低，堅定信心千方百計的完成今年目標，提高各項防控工作的針對性有效性的同時，實施任何舉措堅決遏制效益下滑的勢頭，盡快實現穩定增長。

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