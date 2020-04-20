港股格局：李偉傑指短期需儲力破位

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，港股近期跟隨外圍波動，雖然美國傳出藥廠測試治療新冠肺炎藥物見效，但幾時才有疫苗推出仍未確定。不過，市場氣氛轉為正面，早前講過港股企穩23,700點後，有望上試24,600點，上周果然兩次上破該水平，暫時仍有機會挑戰兩萬五關口。但由於大市已先後突破多個阻力，短期或需儲一儲力再上，料恒指將在23,800至24,500點區間上落，若然有利好消息刺激，並上到25,300點，亦建議應於高位鎖定利潤，因為疫情對經濟的衝擊料將慢慢浮現。

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