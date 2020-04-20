港股格局：李偉傑指短期需儲力破位
2020年04月20日 10:56
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，港股近期跟隨外圍波動，雖然美國傳出藥廠測試治療新冠肺炎藥物見效，但幾時才有疫苗推出仍未確定。不過，市場氣氛轉為正面，早前講過港股企穩23,700點後，有望上試24,600點，上周果然兩次上破該水平，暫時仍有機會挑戰兩萬五關口。但由於大市已先後突破多個阻力，短期或需儲一儲力再上，料恒指將在23,800至24,500點區間上落，若然有利好消息刺激，並上到25,300點，亦建議應於高位鎖定利潤，因為疫情對經濟的衝擊料將慢慢浮現。
另外，內地首季GDP按年萎縮6.8%，市場憧憬中央將有更多政策扶持措施出台，李認為此前炒定復甦概念亦無可厚非，內需股近日表現強勢。其中美團點評(03690)早前在極度恐慌之下，股價曾跌至70元邊，但現時已重上100港元關口。集團早前公布的去年度業績優於預期，但同時亦預告首季經營狀況較差，股價現時已重返高位，且短線反彈至105元的橫行蟹貨區，或有明顯阻力。
他又指，中國鐵塔(00788)首季純利按年增長13%，營業額亦有4.2%的升幅。雖然盈利增速不及去年，但始終不少企業首季均會受疫情影響，公司現時表示已全面復工，且今年為5G推動之年，料股價仍然偏向正面，股價有望反覆上試1.9元，持貨者可耐心靜候重上高位再趁機減磅。
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