新冠肺炎：麥肯錫料歐洲5900萬個職位面臨被裁風險
2020年04月20日 10:58
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(Getty Images圖片)
外媒報道，全球著名管理諮詢公司麥肯錫估計，受新冠肺炎疫情影響，未來幾個月歐洲失業率可能上升近一倍，約5,900萬個職位將面臨被裁減的風險。
該行預計，歐盟27個國家的失業率在今年將達到7.6%的高位，明年第四季才能恢復到危機前的水平。最壞情況下，失業率可能在明年升至11.2%，至2024年才能恢復到2019年水平。歐盟今年1月失業率維持6.2%水平。
單是歐元區19個國家今年2月的失業率為7.3%，創下自2008年3月以來新低。
麥肯錫又表示，面臨被裁減風險的工作中有半數為客戶服務和銷售、餐飲服務和建築行業。 歐洲批發和零售行業中，1,460萬個職位可能受威脅；酒店和餐飲行業涉840萬個，藝術和娛樂行業170萬個。
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