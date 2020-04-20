A股快報：部分指數異常　上交所：正進行排查

上海證券交易所公布，中證1000指數、滬深300指數、全指醫藥等部分跨市場指數出現異常。目前上交所正會同指數編制機構中證指數有限公司，就相關原因進行排查。

周一(20日)早段，滬深300指數曾跌2.75%，低見3,733點。中證1000指數曾升6.49%，高見6,080點。但與追蹤指數的基金走勢不符，華泰柏瑞300 ETF介乎跌0.15%至升0.34%，至於南方中證1000 ETF升幅介乎0.13至1.47%。

基金業人士指出，正在和交易所還有指數公司聯絡。

根據wind數據顯示，跟蹤滬深300指數的基金，包括ETF及其聯接基金，和場外指數基金，按照代號看，超過220隻，規模超過千億元人民幣(下同)。

其中，跟蹤滬深300指數，規模最大的是華泰柏瑞滬深300 ETF，今年首季規模達403億元。華夏滬深300 ETF首季規模311億元。嘉實300 ETF首季規模為271億元。富國滬深300增強基金首季規模119億元。

至於跟蹤中證1000指數的基金，規模最大的是南方中證1000 ETF，首季規模2億元。創金合信、富國、華寶、建信基金等中證1000指數基金規模不足1億元。

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