港元拆息︰1個月回落至1.55厘

2020年04月20日 11:25
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息重上1厘，續升至1.01厘；1星期升至1.28厘；與樓按相關的1個月回落至1.55厘；3個月再降至1.87厘。
    20/4/2020
    隔夜 1.01357厘
    1星期 1.28536厘
    2星期 1.43113厘
    1個月 1.55304厘
    2個月 1.76339厘
    3個月 1.87780厘
    6個月 1.94381厘
    12個月 1.94524厘
    17/4/2020
    隔夜 0.89714厘
    1星期 1.26726厘
    2星期 1.41179厘
    1個月 1.57714厘
    2個月 1.78702厘
    3個月 1.89869厘
    6個月 1.95071厘
    12個月 1.95446厘
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