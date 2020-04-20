新冠肺炎：高盛料美企今年現金支出大削33%破紀錄

高盛集團預計，美國大型企業今年將大幅削減現金支出，以應對新冠肺炎帶來的不確定性。

外媒報道，高盛發表報告預計，由於企業在日益惡化的經濟環境中優先考慮流動性，今年標普500指數成分股公司的現金支出將創紀錄地下降33%。其中，現金併購支出將下降49%，資本支出將下降27%，研發支出將下降9%。報告預計，標指成分股第一及第二季每股收益將大幅下降。

不過，該行分析師David Kostin仍看好美國股市，他撤回上周對標指可能進一步下跌的預測，由於財政和貨幣政策支持，該指數可能已經觸底，並維持標指年終目標在3,000點。該指數上周五(17日)收報2,874點。

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