新冠肺炎：英國封城後外出購物民眾銳減83%

英國政府於3月23日下達封城令，要求民眾盡量避免外出。英國零售業聯盟(BRC)表示，自政府上個月關閉非必要零售商店以抑制疫情以來，英國民眾外出購物人數銳減83%。

BRC上周表示，零售支出按年已減少逾25%，最新數據顯示外出民眾人數進一步減少。BRC稱，3月初購物人數減少，許多人選擇留在家中，減少病毒感染風險。不過，超市和其他售賣必需品的商店仍然營業，自3月23日開始採取封鎖措施以來，便利商店客流有所增加。

另方面，地產網站Rightmove表示，銷售名單上的新屋數量暴跌，因此無法提供有意義的房價數據。該公司指，當宣布封鎖措施時，其網站訪問量急降約40%，但過去一周開始回升。

Rightmove補充，當買家不能買、賣家不能賣的時候，就沒有一個正常運轉的市場，因此要關注一旦可以解除封鎖，需要採取哪些措施來幫助市場復甦。

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