【高盛推介】阿里小米落後大市　趁低捕捉認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴本月8日起連升5日，累計升約9%，當中上周五(17日)升約2.4%。周一(20日)早段則逆市低開，低見203.4港元後跌幅收窄。

觀察個股認股證資金流向，可見上周五資金轉向部署認購證，錄得約200萬元資金流入。

小米集團上周五逆市跌約0.2%，周一則早段高見10.5元後倒跌。有報道引述消息指，全球一線手機品牌正削減訂單，當中小米削減6月份20至30%的訂單。

觀察個股認股證資金流向，可見近期資金追捧認購證，過去7個交易日皆錄得資金流入，合共約3,260萬元，為同期最多資金流入的認購證相關資產。

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