【高盛推介】阿里小米落後大市 趁低捕捉認購證
2020年04月20日 11:33
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(Getty Images圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴本月8日起連升5日，累計升約9%，當中上周五(17日)升約2.4%。周一(20日)早段則逆市低開，低見203.4港元後跌幅收窄。
觀察個股認股證資金流向，可見上周五資金轉向部署認購證，錄得約200萬元資金流入。
投資者如看好，認購證方面可考慮以行使價204至215元作為篩選產品的條件。並可留意當中中年期產品中，槓桿最突出的阿里購證(21468)，行使價214.48元，2020年7月24日到期，實際槓桿9.2倍。
貼價的選擇則可留意年期約2個月的阿里購證(23145)，行使價204.08元，2020年6月24日到期，實際槓桿9.3倍。
投資者如計劃部署牛證，可留意新上市的阿里牛證(61724)，收回價188.18元，行使價186.18元，換股比率100，槓桿比率8.9倍。
小米集團上周五逆市跌約0.2%，周一則早段高見10.5元後倒跌。有報道引述消息指，全球一線手機品牌正削減訂單，當中小米削減6月份20至30%的訂單。
觀察個股認股證資金流向，可見近期資金追捧認購證，過去7個交易日皆錄得資金流入，合共約3,260萬元，為同期最多資金流入的認購證相關資產。
投資者如看好，可考慮以行使價11至12元作為篩選認購證的條件。並可留意當中槓桿最突出之一的小米購證(20217)及購證(24308)。購證20217，行使價11.94元，2020年7月24日到期，實際槓桿7.5倍。購證24308，行使價11.6元，2020年7月23日到期，實際槓桿7.9倍。
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