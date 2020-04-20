【限聚令VS股東會】中電公布股東周年大會特別安排

為配合香港政府的公共衞生措施，中電將在年會會場實施以下安排：

1. 獲接納親臨年會會場的股東必須攜同及提交已填妥的健康和旅遊申報表。申報表可從公司網站下載；

2. 所有獲接納親臨年會會場的股東須即場進行體溫檢測。股東若有新冠病毒的症狀，將不可進入年會會場；

3. 不會向親臨年會會場的股東贈送紀念品；及

4. 現場將不提供茶點。

中電正採取預防措施，以盡量減低新冠病毒傳播的風險，然而相關風險無法完全消除。因此，公司強烈建議年長、身體虛弱或有潛在病患的股東，均不應親身出席年會。

2019年，中電成為首間香港上市公司舉辦混合模式年會，讓股東不用親臨會場，也可透過網上平台參與會議。今年，公司將再次舉行混合模式年會，並提升了網上平台的容量，讓更多股東能在家中或辦公室參加。

中電鼓勵股東透過網上平台參與2020年會，或委派代表投票，以降低新冠病毒在社區傳播的風險。為表謝意，公司將向透過以上方式參與年會的股東贈送紀念品一份。待疫情減退，股東可前往中電指定辦事處領取紀念品。

中電董事會非常重視與股東聯繫的機會，並對於今年未能在年會上親身交流感到遺憾。然而董事會深信，股東能夠在網上參與年會，並可在年會前作出提問，均足以讓股東表達意見。

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