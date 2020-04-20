【期權攻略】陳偉明：港股受制24600點　料區間上落

隨着全球各國政府大力出手救市，加上憧憬疫情見頂，環球股市強力反彈，而美國計劃重啟經濟以及治療新型冠狀病毒的新藥「瑞德西韋」效果顯著刺激美股繼續破頂，相反港股卻仍然受制於24,600點水平。

港股上升空間相對有限，最主要原因是因為美國強力的貨幣及財政政策並不是直接受惠於香港甚至中國，而香港因為疫情帶來的股市跌幅遠不及於美國，令到港股在恐慌拋售後的反彈力度相對較低。

預期短期之內港股仍然保持窄幅徘徊而上升空間有限的格局，建議保守投資者把握這次反彈的機會在大約24,600點以上逐步善用股票期權的「沽出備兌認購期權」策略(Covered Call)， 把持有的股票成本盡量減低。

技術上，期指3月12日的下跌裂口，即24,695點至25,085點有明顯阻力，如果港股有幸能在中國推出的刺激經濟措施帶動下升至25,000點之上，進取投資者可以考慮Short Call 5月份26,200點恒指期權。

市場除了關注疫情拖累企業盈利之外，另外一個值得關注的地方便是各國未來重啟經濟活動之後會否帶來另一波疫情傳播，從而衍生第二輪跌浪，始終隱性傳播者是控制疫情的最大考驗。筆者相信即使港股於21,000邊見底， 港股未來幾個月時間仍然只會區間上落，未有爆升的條件。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明

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