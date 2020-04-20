張華峰促訂立經紀行監管制度　關注從業員生計

張華峰指，金融證券長期面對很大困境，但甚少向外界尋求援助，疫情下生意大減，根本捱不下去，他早前聯同經民聯其他議員約見政府官員，成功爭取在「撐企業、保就業」中支援金融服務業界，包括向全行逾四萬四千名持牌人士，每人提供兩千元的特別資助，及向八百家港交所參與者的持牌機構，每家發放五萬元的特別補助金，雖然並非可完全解決問題，但可見政府重視行業發展。

張亦關注最近滙豐控股及渣打銀行除淨不派息風波，他認為兩間銀行不關注股東利益，而證監會角色是保障投資者利益，應介入跟進，同時促使有關銀行向小股東作明確交代，他將會繼續關注事態發展，並作出相應行動。

至於業界未來發展，張指香港是國際大都會，不但沒有外匯管制，而且有大量財經、監管甚至仲裁方面專才，對投資者而言仍有吸引力。但他坦言，現時業界最大困難是「成交量」低，四百多間的經紀行僅佔總成交量的百分之七，攤分後每間經紀行的佣金收入不夠交租，政府又用國際規格監管本地中小型經紀行，需支付高昂的營運成本，加上嚴格監管孖展等均不利業界發展。

他促請政府為中小型經紀行訂立一套監管制度，以減少營運成本、引入新企業來港上市、帶領企業打入大灣區發展、容許港人購買更多內地股份及設立機制讓中小型經紀行參與小投資者沽空等服務。

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