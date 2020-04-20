搜狐收購暢遊餘下股份 後者將由納斯達克退市
2020年04月20日 11:52
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中國互聯網媒體公司搜狐宣布，與旗網上遊戲公司暢遊簽署《合併協議及計劃》，搜狐將現金收購暢遊由其他股東持有的所有已發行和在外流通的股份，暢遊的股權價值總額約為5.79億美元。4月17日，搜狐通過合併的方式完成收購其未持有的暢遊公司全部流通股票。華興資本(01911)為在此次交易中的財務顧問。
搜狐收購暢遊的合併對價為每股美國存託股票(ADS)10.8美元，較2019年9月搜狐向暢遊發出私有化要約的前一個交易日暢遊收盤價格，及前30個交易日暢遊平均收盤價格，分別溢價82.4和70.1%。交易資金來源為債務融資，中國工商銀行為此次交易全額提供資金。此交易採用法定簡易合併程序，交易完成後，暢遊成為搜狐的全資子公司，並從納斯達克退市。
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