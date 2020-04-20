搜狐收購暢遊餘下股份　後者將由納斯達克退市

搜狐收購暢遊的合併對價為每股美國存託股票(ADS)10.8美元，較2019年9月搜狐向暢遊發出私有化要約的前一個交易日暢遊收盤價格，及前30個交易日暢遊平均收盤價格，分別溢價82.4和70.1%。交易資金來源為債務融資，中國工商銀行為此次交易全額提供資金。此交易採用法定簡易合併程序，交易完成後，暢遊成為搜狐的全資子公司，並從納斯達克退市。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200